Конте був відсутній деякий час у зв'язку з відновленням після операції на жовчному міхурі. Матч-відповідь з Міланом стане для нього першим на тренерському містку після паузи.

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"Я недооцінив вплив операції на свій організм... Мені ще потрібно набрати вагу, але в іншому я в порядку. Відчуваю себе добре. У мене багато енергії. Я постараюся передати свою енергію своїм гравцям, тому що це важлива гра для нас

Якби це залежало від мене, я б повернувся раніше, відразу після матчу з Шеффілд Юнайтед. Але лікар заборонив, він сказав мені: "Ти повинен вислухати нас і почекати". Мені довелося підкоритися. Зараз я в порядку, вчора на тренуванні в мене було багато енергії. Тепер я повернувся і хочу потрапити до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Я думаю про те, що нам потрібно обіграти Мілан із різницею у два м'ячі. Тиск – це нормально, ми повинні навчитися з цим жити", – наводить Gazzetta dello Sport слова Конте.

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