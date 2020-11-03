Наставник Інтера Антоніо Конте отримував запрошення від свого нинішнього суперника у Лізі чемпіонів.

"У минулому у мене була можливість стати тренером Реала, але час був невідповідним.

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Було кілька моментів, коли я був дуже близький до тренерського крісла Реала. Але сезон тоді вже почався, було б дуже складно прийти в клуб посеред сезону", – цитує Конте Goal.

Нагадаємо, вже 3 листопада Конте та Зідан зійдуться у дуелі в рамках групового етапу Ліги чемпіонів, стартовий свисток поєдинку Реал – Інтер пролунає о 22:00.

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