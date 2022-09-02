"Якщо ви підписуєте гравця за 80 або 100 мільйонів фунтів стерлінгів в останній день, у вас є велика перевага, тому що це означає, що ви підписуєте топ-гравця. Ви також можете підписувати гравців безкоштовно або брати в оренду, і це інша ситуація. Я хочу бути дуже зрозумілим у цьому. Думаю, що ми зробили те, що могли, і в потрібний час, тому що бачення було дуже чітким щодо грошей.

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Я бачу інші склади топ-команд і мушу сказати, що відстань надто велика. Щоб бути конкурентоспроможним, боротися за чемпіонство і спробувати здобути місце в Лізі чемпіонів, нам потрібно щонайменше ще три трансферних вікна. Лише так можна стати кращими і бути на тому ж рівні, що й інші клуби.

Упевнений, що ми йдемо правильним шляхом. Ми повинні бути реалістами, щоб розуміти, що є різні клуби, які можуть інвестувати різні гроші. Напевно, шлях важкий через цей аспект. Ми зробили правильні речі, але це лише початок. Якщо мова про те, щоб бути конкурентоспроможним і прагнути перемогти, вам, напевно, потрібні інші підписання", – заявив Конте.

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