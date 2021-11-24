"Алессандро відвідав нас на тренувальній базі. Він був гостем в ефірі Sky на матчі Челсі – Ювентус. Мені було приємно зустрітися з ним. Ми грали разом. Я тренував його. Ми багато виграли разом у нашій кар'єрі. Здорово було побачитися вперше за довгий час.

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Дуже добре, що Харрі Кейн зустрівся з Алессандро. Дель П'єро також був радий їхній зустрічі. Алессандро підбадьорив усіх наших гравців", – цитує Конте Evening Standard.

Нагадаємо, Дель П'єро майже усю свою кар'єру провів у Ювентусі, з яким виграв Лігу чемпіонів та шість разів завоював Скудетто. також італієць у складі національної збірної тріумфував на ЧС-2006.

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