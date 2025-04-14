Конте був незадоволений зимовим трансферним вікном Наполі, коли клуб без його згоди вирішив продати Хвічу Кварацхелію в ПСЖ і не встиг знайти грузину заміну. Наставник "адзуррі" часто скаржився журналістам на цей "безрозсудний" вчинок керівництва. Пізніше ЗМІ почали писати про те, що Конте, ймовірно, залишить Наполі влітку – в його послугах були зацікавлені Мілан і Ювентус.

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Однак, як інформує Gazzetta dello Sport, сам Антоніо вирішив залишитися в Наполі. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2027 року, і Конте не планує його розривати.

Наполі посідає друге місце в чемпіонаті Італії, маючи 65 очок після 31 туру. Команда відстає від Інтера на 6 очок, але у неаполітанців є матч у запасі.

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