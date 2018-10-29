toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - ЛЬВІВ ВІШАЙ ШРІВАДДАНАПРАБХА

Конте визначився з першою трансферною ціллю в Реалі

17:33 2035 Читать на русском
Конте визначився з першою трансферною ціллю в Реалі
Поль Погба та Антоніо Конте / Фото ФК Ювентус

Один з ймовірних кандидатів на посаду наставника Реала Антоніо Конте вже роздумує над придбанням нових гравців.

Якщо Антоніо Конте призначать тренером Реала, то італійський фахівець наполягатиме на придбанні півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба, повідомляє видання AS.

Сьогодні о 20:00 за Києвом стане відома доля Лопетегі, – AS

За інформацією видання, мадридці переконані, що придбання француза цілком можливе і його кандидатура вже була у списку претендентів на підсилення "вершкових".

Варто відзначити, що Конте і Погба вже працювали разом у Ювентусі.

Нагадаємо, після останньої розгромної поразки від Барселони (1:5) очікується, що президент Реала Флорентіно Перес прийме рішення звільнити головного тренера Хулена Лопетегі найближчим часом.

Лопетегі попрощався з гравцями Реала після матчу з Барселоною

Теги
Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Антоніо Конте Антоніо Конте Трансфери Чемпіонату Іспанії Флорентіно Перес Поль Погба Поль Погба
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
2
хв
Бертон Альбіон
21:45
Ноттінгем Форест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук