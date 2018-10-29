Конте визначився з першою трансферною ціллю в Реалі

Один з ймовірних кандидатів на посаду наставника Реала Антоніо Конте вже роздумує над придбанням нових гравців.

Якщо Антоніо Конте призначать тренером Реала, то італійський фахівець наполягатиме на придбанні півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба, повідомляє видання AS.

Сьогодні о 20:00 за Києвом стане відома доля Лопетегі, – AS

За інформацією видання, мадридці переконані, що придбання француза цілком можливе і його кандидатура вже була у списку претендентів на підсилення "вершкових".

Варто відзначити, що Конте і Погба вже працювали разом у Ювентусі.

Нагадаємо, після останньої розгромної поразки від Барселони (1:5) очікується, що президент Реала Флорентіно Перес прийме рішення звільнити головного тренера Хулена Лопетегі найближчим часом.

Лопетегі попрощався з гравцями Реала після матчу з Барселоною