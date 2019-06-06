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Інтер готовий підписати Бейла – Конте бачить валлійця ключовим гравцем у боротьбі за чемпіонство з Ювентусом

12:24 305 Читать на русском
Інтер готовий підписати Бейла – Конте бачить валлійця ключовим гравцем у боротьбі за чемпіонство з Ювентусом
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Головний тренер Інтера Антоніо Конте прагне підписати зірку Реала, на яку не розраховує Зідан. Навколо нього будуватимуть команду, яка конкуруватиме з Ювентусом.

Вінгер Реала Гарет Бейл може влітку перейти в міланський Інтер. За інформацією El Chiringuito de Jugones, Антоніо Конте особисто хоче бачити валлійця у себе.

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Зінедін Зідан відкрито давав зрозуміти, що не розраховує на Бейла, і тому гравцю слід шукати новий клуб для продовження кар'єри. У Інтері, натомість, хочуть будувати команду навколо нього і нав'язати боротьбу Ювентусу з Роналду за Скудетто.

Раніше повідомлялось про можливе повернення Гарета в Англію. Зокрема, інтерес проявляв Манчестер Юнайтед.

Вінгер перейшов у Реал з Тоттенхема влітку 2013 року за рекордні на той момент 100 млн євро.

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