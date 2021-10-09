52-річний фахівець не зацікавлений у тому, щоб очолити Ньюкасл, стверджує The Sun. Конте хоче прийти у команду, яка вже бореться за трофеї.

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Перші чутки про те, що Антоніо може повернутись до роботи з'явились напередодні. Його послугами нібито хотіли скористатись "сороки", яких викупили інвестори із Саудівської Аравії.

До слова, Антоніо Конте після відходу з Інтера у травні цього року досі перебуває без тренерської роботи. Зараз він працює на телебаченні експертом.

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