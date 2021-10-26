Антоніо Конте очолить Манчестер Юнайтед, якщо керівництво манкуніанців наважиться звільнити Уле Гуннара Сульшера, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Доля Сульшера в Манчестер Юнайтед визначиться у найближчі години – Конте готовий очолити команду

У таборі МЮ італійський фахівець є першим кандидатом на посаду, і йому самому імпонує ідея попрацювати з "дияволами". Проте у Конте є одна умова, він хоче трирічний контракт від Юнайтед.

Нагадаємо, нестабільні результати Манчестер Юнайтед на старті сезону розхитали крісло під Сульшером, а ганебна поразка від Ліверпуля (0:5), схоже, переповнила чашу терпіння босів манкуніанців.

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