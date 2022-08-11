Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте не збирається церемонитись з гравцями, які не входять у його плани.

Серхіо Регілон, Гаррі Вінкс, Джованні Ло Чельсо і Танге Ндомбеле відсторонені від командних тренувань, повідомляє Evening Standard.

Тоттенхем – Саутгемптон – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Конте чітко сказав цим гравцям, що вони йому не потрібні і можуть шукати собі нові клуби до завершення вікна (1 вересня). Вінкс є вихованцем Тоттенхема, а от на решту четвірки свого часу витратили серйозні кошти. Регілона купували з Реала за 30 мільйонів євро, Ло Чельсо з Бетіса за 32 мільйони, а Ндомбеле досі залишається трансферним рекордом клубу – 3 роки тому за нього заплатили Ліону 60 мільйонів євро. Останніх двох минулого сезону віддавали в оренди. Ндомбеле відбігав півроку за той-таки Ліон, а Ло Чельсо з Вільяреалом сенсаційно дійшов до півфіналу ЛЧ.

Додамо, що Тоттенхем вже оформив 6 літніх новачків і потужно розпочав новий сезон АПЛ – перемога 4:1 над Саутгемптоном.

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