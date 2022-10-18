Антоніо Конте сказав, що травма Рішарлісона не є серйозною.

Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте заявив, що травма нападника Рішарлісона не є серйозною. Отже, гравець встигне відновитися до чемпіонату світу у Катарі.

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"Рішарлісон не ризикує пропустити чемпіонат світу. У нього травма, але несерйозна. Сподіваюся, він зможе зіграти за нас перед чемпіонатом світу", – наводить ВВС слова Конте.

Заявку збірної Бразилії на ЧС-2022 буде оголошено на початку листопада.

Рішарлісон, який пропустить матч з Манчестер Юнайтед, забив двічі в 13 матчах за Тоттенхем у сезоні 2022/23.

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