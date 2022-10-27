"VAR завдає великої шкоди. Я хочу подивитися, чи будуть вони готові скасувати такий гол на стадіоні іншого топ-клубу. Я хотів би це знати. Багато несправедливості. Мені не подобаються такі ситуації. Я не бачу нічого гарного.

VAR вкрав плей-офф Ліги чемпіонів у Тоттенхема – відеоогляд матчу проти Спортінга

Другий тайм був позитивний, і ми грали з великою інтенсивністю. Ми заслужили на перемогу, але всі ми знаємо, що сталося. Я не розумію, чому ми маємо нервувати в наступній грі, коли можемо завершити кваліфікацію у цій. Коли ви вигадуєте такі ситуації, ви створюєте велику шкоду клубу. Це проблема", – цитує Конте ВВС.

Після фінального свистка італієць пішов щось доводити судді Данні Маккелі і отримав червону картку. Наставник Тоттенхема оригінально пояснив мотивацію рефері: "Мене вилучили, бо я був найпопулярнішою людиною на полі". Потім Конте прийшов на прес-конференцію, відповів на одне питання і показово пішов.

"Sorry, but I'm really upset!"



Antonio Conte had enough after just one question in his post-match press conference last night...#UCL pic.twitter.com/Sr99GRiyB5 — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 27, 2022

Атлетіко вилетів з ЛЧ з божевільним кінцем (пенальті після фінального свистка), Тоттенхем вийшов в 1/8 на кілька секунд