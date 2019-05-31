Конте увірвався в топ-5 найвисокооплачуваніших тренерів світу

Коли надійшло повідомлення про зарплату / Антоніо Конте / Фото AP

Новоспечений наставник Інтера Антоніо Конте відчутно покращив своє фінансове становище після переходу в міланський клуб.

Керівництво Інтера запропонувало Антоніо Конте конттракт із зарплатнею в 11 млн євро на рік, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Таким чином 49-річний італієць замикає п'ятірку найвисокооплачуваніших тренерів світу. Його випереджають Дієго Сімеоне (Атлетіко, 23 млн євро), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті, 18 млн), Ернесто Вальверде (Барселона, 12,5 млн) і Зінедін Зідан (Реал, 12 млн).

Нагадаємо, Антоніо Конте напередодні підписав контракт з Інтером. За інформацією ЗМІ, угода італійського фахівця з міланським клубом розрахована до 2022 року.

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