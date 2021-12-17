Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте вакцинувався від COVID-15 та потурбувався за свою сім'ю.

"Чи є у команді гравці, які не вакцинувалися? Нелегко відповісти це питання. Кожна людина, кожен гравець має ухвалювати рішення самостійно.

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Я ухвалив рішення. Моя сім'я ухвалила рішення. Я б хотів, щоб кожна людина вчинила так, як ми, але всі мають право обирати те, що здається їм найкращим.

Не можу нікого змусити, це неправильно. Дуже складно залізти іншій людині в голову. Я вважаю, що кожна людина, кожен гравець, кожен співробітник Тоттенхема або будь-якого іншого клубу повинен ухвалювати рішення сам", – цитує Конте ВВС.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу у таборі лондонців Тоттенхем пропустив вже три заплановані матчі.

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