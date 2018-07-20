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Конте судитиметься з Челсі через несвоєчасне звільнення

13:38 632 Читать на русском
Конте судитиметься з Челсі через несвоєчасне звільнення
Антоніо Конте / Sky News

Екс-керманич лондонського Челсі Антоніо Конте подасть позов до "синіх" через звільнення з посади головного тренера.

Італійський фахівець незадоволений тим, як його звільнили з Челсі, повідомляє The Times.

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Конте розчарований тим, що його відставка сталася вже після старту нового сезону. Юристи 48-річного тренера впевнені, що тепер він не зможе знайти гідне місце роботи. У позовній заяві представники італійця вимагають виплати 9 млн фунтів. Саме таку суму він мав отримати за роботу в Челсі в останній рік дії контракту.

Натомість Челсі, за інформацією видання, в суді наполягатиме на тому, що звільнило Антоніо Конте через критику дій керівництва клубу. Це, на їхню думку, дозволить уникнути виплати фінансової компенсації. Нещодавно також стало відомо, що Мілан звільнить Гаттузо заради Конте. На такий крок можуть піти нові власники "россонері".

Теги
Англія Челсі Челсі Антоніо Конте Антоніо Конте
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