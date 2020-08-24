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Конте став жертвою шахрая – фахівець втратив неймовірну суму

14:27 - Читать на русском
Конте став жертвою шахрая – фахівець втратив неймовірну суму
Антоніо Конте / фото з відкритих джерел

Головний тренер Інтера Антоніо Конте планує повернути втрачені гроші.

Італієць втратив близько 30,6 млн євро через фінансиста Массімо Бочіккьо, інформує La Repubblica.

Конте озвучив умову, за якої залишиться в Інтері

Зазначається, що Конте вклався у його проект та разом з іншими вкладниками мав отримати прибуток у червні 2020 року. Розслідування виявило фальсифіковані документи, а електронна адреса виявилася підробленою. Крім Конте, жертвою шахраїв стали ще сім осіб.

Додамо, що Інтер під керівництвом Антоніо у сезоні 2019/20 дійшов до фіналу Ліги Європи, посіли друге місце в Серії А та вилетіли з Кубка Італії на стадії півфіналів.

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