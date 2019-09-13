Конте сподівається, що Санчес поверне свою найкращу форму в Інтері

Керманич міланців поділився думкою щодо перспектив чилійського форварда у сезоні 2019/20.

"Санчес – сильний гравець, в минулому він демонстрував свій рівень. Ми повинні допомогти йому повернути форму, яку він втратив у Манчестер Юнайтед. Йому потрібно адаптуватися до нашої гри, що він і робить зараз.

Санчес не збирається повертатись до Манчестер Юнайтед після оренди в Інтері

Лукаку прийшов в клуб зі смиренням і великим бажанням. Команда відразу усвідомила це і добре зустріла його.

У нього чудовий характер, він є справжнім командним гравцем. Його фізична форма покращилася. Ми сподіваємося, що він заб'є якомога більше голів. Лукаку завжди забивав голи", – наводить слова Конте Goal.

Нагадаємо, Алексіс Санчес приєднався до Інтера цього літа на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

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