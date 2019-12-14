Конте скасував прес-конференцію, образившись на італійське видання

Неоднозначним вчинком відзначився наставник Інтера Антоніо Конте перед матчем 16-го туру Серії А проти Інтера.

Журналісти зібрались на традиційну прес-конференцію Антоніо Конте перед поєдинком проти Фіорентини, але самого наставника в залі не знайшли.

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"Вчора ресурс Corriere dello Sport опублікував образливу новину щодо нашого тренера, виправдовуючи власну агресію. Щоб надіслати всім ЗМІ сигнал про те, що вони повинні гарантувати повагу до інших людей, ми не будемо проводити прес-конференцію сьогодні", – вказано в заяві клубу на офіційному сайті.

У статті видання Corriere dello Sport автор говорив про низький рівень гри Інтера у матчі ЛЧ проти Барселони (1:2). Зокрема заявляв, що проти міланської команди можна було сміливо виставляти склад Барселони Б, а також, що Конте ніколи не показував хороший футбол в своїх командах.

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