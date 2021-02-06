Керманич "нерадзуррі" у матчі проти Фіорентини був змушений сидіти на трибунах через дискваліфікацію.

Розкішний гол Барелли і подвійний суперсейв Хандановіча у відеоогляді матчу Фіорентина – Інтер – 0:2

Хитрий Конте не хотів повністю втрачати контакт з командою, тому взяв із собою брата Джанлуку. Той тримав у руках телефон та навушники, через які Антоніо нишком передавав вказівки лаві запасних. Втім, під завісу зустрічі мікрофон дав збій, і тренеру Інтера довелося істерично кричати – вуха Джанлуки явно отримали серйозний звуковий удар.

Додамо, що "нерадзуррі" здобули впевнену перемогу 2:0 і принаймні на дві доби очолили турнірну таблицю Серії А.

Інтер впевнено переміг Фіорентину й очолив турнірну таблицю Серії А