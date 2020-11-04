"Це мій Інтер, хороший і поганий. Я думаю, такі моменти потрібні для зростання. Я не знаю, скільки команд приїжджали в Мадрид і грали в такий футбол, відіграючись з рахунку 2:0, мали шанси, щоб виграти 3:2. Ми пропустили третій гол, і останні результати, звичайно, не дають хлопцям того, що вони заслуговують за свої зусилля, але доводять, що дрібниці можуть змінити гру.

Геніальний асист Барелли у відеоогляді перестрілки Реал Мадрид – Інтер – 3:2

Реал вважав цей матч фіналом, тому вони виклалися на повну, були сконцентровані, рішучі і усвідомлювали важливість результату. Я повинен сказати, що задоволений загальним підходом, але деталі мають значення на цьому рівні. Попереду три гри, ми можемо набрати дев'ять очок. Ця команда показала, що може кинути виклик. Думаю, якщо трохи пощастить, ми зможемо досягнути позитивного результату, а не просто гарно виступити в турнірі", – наводить слова Конте Gazzetta dello sport.

Нагадаємо, лідером групи В сенсаційно йде Борусія М, у якої 5 очок. Реал та Шахтар ділять другу сходинку (по 4 пункти), а Інтер з двома нічиїми замикає квартет.

Реал переміг Інтер: "нерадзуррі" не вистачає класу, черговий прояв характеру "бланкос", топ-матч Бензема, Лаутаро і Ко