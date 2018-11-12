Конте розповів, скільки готовий чекати на нову роботу

Колишній керманич лондонського Челсі, туринського Ювентуса, збірної Італії Антоніо Конте заявив, що не поспішатиме з поверненням до тренерської діяльності.

"Тренер мого рівня може собі дозволити зачекати до червня, а не приймати команду в ході сезону. Приступати до роботи прямо зараз поки не бачу потреби.

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Можливо, через два-три місяці я зміню думку, але наразі збираюся чекати червня. Щодо Серії А, то це чемпіонат високого рівня, але Ювентус залишається поза конкуренцією, тому я не відкидаю варіанту з роботою за межами Італії", – наводить слова Конте Todomercadoweb.

Нагадаємо, що італійський фахівець у липні зі скандалом покинув Челсі. Нещодавно стало відомо, що Конте збирається подати до суду на лондонський клуб через дострокове розірвання контракту.

Упродовж тренерської кар'єри 49-річний італієць здобув 3 Скудетто з Ювентусом, а також став чемпіоном Англії з Челсі в сезоні 2016/17. Зі збірною Італії Конте став чвертьфіналістом Євро-2016.