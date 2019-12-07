Конте розповів, чого забракло Інтеру в матчі проти Роми

Головний тренер Інтера Антоніо Конте поділився враженнями від матчу 15-го туру Серії А з Ромою.

"Якщо говорити про матч, то Міранте був найкращим на полі. Є матчі, в яких потрібно забивати. У нас були серйозні моменти, але нам слід бути більш холоднокровними перед воротами. Ми могли заробити три очки.

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Вболівальники повинні підтримувати і допомагати нам. Мене засмутив свист у відповідь на деякі помилки. Це не добре, це не допомагає Інтеру. Грати на Сан-Сіро нелегко. Ми не повинні ставати безцеремонними", – наводить слова Конте сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, Інтер та Рома не змогли виявити сильнішого у матчі 15-го туру Серії А. Інтер посідає першу сходинку з 38 пунктами, Рома має в активі 29 очок та залишилась на 4 місці.

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