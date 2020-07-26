Конте різко відреагував на чутки щодо трансферу Мессі в Інтер

"Чутки про Ліонеля Мессі в Інтері – абсолютна брехня. Не вірте цим фальшивим новинам. Він не приєднається до Інтера, навіть у фентезі-футболі", – наводить слова Конте журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Інтер хоче підписати Мессі на правах вільного агента – аргентинця заманюватимуть космічною зарплатою

Нагадаємо, чутки щодо можливого переходу Мессі в Інтер з'явились після того, як його батько переїхав у Мілан.

До слова, Ліонель провів 42 поєдинки у поточному сезоні, записавши до свого активу 30 голів та 26 асистів.

Трансфер з Барселони до Реала, який змінив уявлення про футбол – рекордна сума та образ Іуди