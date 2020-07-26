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Конте різко відреагував на чутки щодо трансферу Мессі в Інтер

12:40 - Читать на русском
Конте різко відреагував на чутки щодо трансферу Мессі в Інтер
Антоніо Конте та Ліонель Мессі / фото з відкритих джерел

Головний тренер Інтера Антоніо Конте емоційно прокоментував інформацію щодо можливого переходу Ліонеля Мессі в стан "нерадзуррі".

"Чутки про Ліонеля Мессі в Інтері – абсолютна брехня. Не вірте цим фальшивим новинам. Він не приєднається до Інтера, навіть у фентезі-футболі", – наводить слова Конте журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Нагадаємо, чутки щодо можливого переходу Мессі в Інтер з'явились після того, як його батько переїхав у Мілан.

До слова, Ліонель провів 42 поєдинки у поточному сезоні, записавши до свого активу 30 голів та 26 асистів.

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Теги
Італія Барселона Барселона Ліонель Ліонель Мессі Трансфери Інтер Інтер Антоніо Антоніо Конте
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