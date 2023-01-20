"Нам потрібно додавати у духу, співпраці, бажанні. Мабуть, ми розівчилися страждати і розуміти, що якщо ми хочемо виграти гру, то, можливо, потрібно боротись і страждати, як у минулому сезоні.

Гвардіола лютував навіть після ефектного камбека Ман Сіті проти Тоттенхема: "Я не впізнаю своєї команди"

Пропустити 21 гол у 10 останніх матчах... Таке притаманне командам із зони вильоту. Я не пам'ятаю, скільки "сухих" матчів у минулій кампанії провів Уго Льоріс, але у кожній грі цього сезону ми пропускаємо в середньому щонайменше 2 голи. Як команда, яка бореться у зоні вильоту.

В інших аспектах, вважаю, ми повинні повернутись до зразка минулого сезону й бути більш серйозними й сфокусованими. Тоттенхем став кращим у багатьох моментах, адже почав більше забивати й створювати моментів, наша організація пресингу набагато краща, ніж торік", – цитує Конте BBC.

Наразі "шпори" мають у своєму активі 33 пункти і йдуть п'ятими у турнірній таблиці. В 4 матчах АПЛ у 2023-му Тоттенхем лише раз переміг і тричі програв.

Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Тоттенхемом, відігравшись з 0:2 – Марез створив чотири голи