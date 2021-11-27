"Кейн – унікальний гравець. У нього не лише високий клас, а й величезний футбольний інтелект. Просто дайте йому одне завдання раз, він відразу це запам'ятає і негайно застосує на практиці. Він дуже сильний технічно, Харрі завжди знає, де перебуває воротар і куди йому треба вдарити, щоб забити.

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Він уже великий чемпіон, але я хотів би вплинути на нього і трохи покращити його форму, наприклад, додавши йому 1-3% до загальних показників. Він хоче виграти титул у цій футболці, і я неодмінно хочу допомогти йому здійснити цю мрію", – цитує Конте calcionews24.com.

Нагадаємо, Харрі Кейн є вихованцем "шпор", але за час професіональної кар'єри ще не здобув жодного трофею – ні з Тоттенхемом, ні зі збірною Англії.

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