Конте пояснив, яку рису треба вдосконалити Еріксену задля успіху в Інтері

Головний тренер Інтера Антоніо Конте не зовсім задоволений виступом Крістіана Еріксена в матчі 25-го туру Серії А проти Сампдорії (2:1).

"У нас був шанс попрацювати з Еріксеном. У нас був час на покращення як з фізичної, так і з тактичної точки зору. Сьогодні він підходить нашому проекту, але він повинен бути більш рішучим, тому що у нього було багато шансів забити гол, і він повинен був це зробити.

Інтер в домашньому матчі здолав Сампдорію

Але я задоволений тим, як він грав командно, тому що ми знову гратимемо через три дні, і ці три очки будуть для нас вирішальними", – наводить слова Конте Goal.

Нагадаємо, Інтер мінімально обіграв Сампдорію (2:1) завдяки голам Мартінеса та Лукаку.

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