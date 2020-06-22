toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЄДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Конте пояснив, яку рису треба вдосконалити Еріксену задля успіху в Інтері

11:51 - Читать на русском
Конте пояснив, яку рису треба вдосконалити Еріксену задля успіху в Інтері
Еріксен та Конте / Sky Sports

Головний тренер Інтера Антоніо Конте не зовсім задоволений виступом Крістіана Еріксена в матчі 25-го туру Серії А проти Сампдорії (2:1).

10’ Ромелу Лукаку
33’ Лаутаро Мартінес
 
Мортен Торсбю 53’
10’ Ромелу Лукаку
33’ Лаутаро Мартінес
53’ Мортен Торсбю

"У нас був шанс попрацювати з Еріксеном. У нас був час на покращення як з фізичної, так і з тактичної точки зору. Сьогодні він підходить нашому проекту, але він повинен бути більш рішучим, тому що у нього було багато шансів забити гол, і він повинен був це зробити.

Інтер в домашньому матчі здолав Сампдорію

Але я задоволений тим, як він грав командно, тому що ми знову гратимемо через три дні, і ці три очки будуть для нас вирішальними", – наводить слова Конте Goal.

Нагадаємо, Інтер мінімально обіграв Сампдорію (2:1) завдяки голам Мартінеса та Лукаку.

Аталанта розгромила Сассуоло – Маліновський і Ко зіграли вперше за понад 100 днів, засмутивши Фонсеку

blog_ava
Гедеш видав розкішний сольний прохід через півполя і гол у дев'ятку – лідера Валенсії двічі збивали з ніг
06:00
2601
Теги
Антоніо Антоніо Конте Інтер - Сампдорія Крістіан Крістіан Еріксен Інтер Інтер Італія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
16
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук