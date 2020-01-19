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Конте пояснив причини втрати очок Інтера у матчі проти аутсайдера Серії А

19 січня 20:48 279 Читать на русском
Конте пояснив причини втрати очок Інтера у матчі проти аутсайдера Серії А
Антоніо Конте / Фото ФК Інтер

Головний тренер Інтера Антоніо Конте розкритикував своїх підопічних після зустрічі з Лечче (1:1).

77’ Марко Манкозу
 
Алессандро Бастоні 72’
72’ Алессандро Бастоні
77’ Марко Манкозу

"В нашій команді кожен гравець повинен бігати зі швидкістю 100 км/год. Ми не можемо собі дозволити, щоб хтось не відповідав цим стандартам.

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В іншому випадку будемо втрачати перемоги в матчах, в яких повинні легко забирати три очки. Якщо будемо триматися середнього темпу, не зможемо добитися перемог.

Ми були зобов'язані грати в повну силу в першій частині сезону. Якщо не продовжимо це робити, станемо зовсім звичайною командою", – цитує Конте Sky Sport Italia.

Після 20-ти турів Серії А Інтер перебуває на другій сходинці, відстаючи на одне очко від Ювентуса.

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Лечче - Інтер Інтер Інтер Італія Антоніо Конте Антоніо Конте
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