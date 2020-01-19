Конте пояснив причини втрати очок Інтера у матчі проти аутсайдера Серії А

Головний тренер Інтера Антоніо Конте розкритикував своїх підопічних після зустрічі з Лечче (1:1).

"В нашій команді кожен гравець повинен бігати зі швидкістю 100 км/год. Ми не можемо собі дозволити, щоб хтось не відповідав цим стандартам.

Конте поскаржився на брак грошей в Інтері – тренер розставив акценти у роботі клубу на трансферному ринку

В іншому випадку будемо втрачати перемоги в матчах, в яких повинні легко забирати три очки. Якщо будемо триматися середнього темпу, не зможемо добитися перемог.

Ми були зобов'язані грати в повну силу в першій частині сезону. Якщо не продовжимо це робити, станемо зовсім звичайною командою", – цитує Конте Sky Sport Italia.

Після 20-ти турів Серії А Інтер перебуває на другій сходинці, відстаючи на одне очко від Ювентуса.

Лечче без Шахова втримав нічию з Інтером, Мілан на останній хвилині вирвав перемогу над Удінезе: 20 тур Серії А, неділя