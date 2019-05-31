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Конте пояснив, чому вирішив очолити саме Інтер

09:33 162 Читать на русском
Конте пояснив, чому вирішив очолити саме Інтер
Антоніо Конте / Фото newsbook

Новоспечений наставник Інтера Антоніо Конте прокоментував своє призначення.

"Починається новий розділ мого життя, я дуже схвильований. Своєю роботою постараюся виправдати довіру, яку президент і директори клубу надали мені.

Конте офіційно став головним тренером Інтера

Вибрав Інтер, тому що це клуб з міцною базою, він дуже амбітний, а також через історію Інтера. Я був вражений прозорістю клубу і бажанням повернути Інтер на ті місця, де він повинен перебувати", – цитує Конте офіційний сайт Інтера.

Останнім місцем роботи італійського фахівця був лондонський Челсі. За даними ЗМІ, угода з 49-річним тренером та міланським клубом розрахована до 2022 року.

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