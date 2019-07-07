Конте пояснив, чому вирішив очолити Інтер

Головний тренер Інтера Антоніо Конте прокоментував рішення очолити "нерадзуррі".

"Щодо Ікарді та Наінгголана, у клубу було достатньо часу оцінити ситуацію та прийняти рішення, і я повинен підтримати його. Тренер та клуб мають бути єдиним цілим.

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Чому я очолив Інтер? Це важкий, але інтригуючий шлях. Більшість з нас живе заради таких викликів, яких важко досягти. Це важкий, але найкращий виклик для мене.

Я не кажу, що це найважчий тест у моїй кар'єрі, адже хочу підкреслити успіхи Лучано Спаллетті. Він приїхав у часи, коли Інтер не міг кваліфікуватись до Ліги чемпіонів, а потім зробив це 2 сезони поспіль, тому Лучано залишив мені хороший фундамент для роботи", – цитує Конте Football Italia.

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