Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте відтепер не спілкуватиметься з італійською пресою – все через його нещодавнє інтерв'ю.

"Я не розумію, чому хтось хоче створити мені проблеми. Президент дуже добре знає мої думки. Вибачте, але я трохи стурбований цією ситуацією. Клуб тепер не хоче, щоб я розмовляв з італійськими ЗМІ, бо переклад не був точним.

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Я завжди казав, що мені подобається у Тоттенхемі, подобається працювати з цими гравцями. Я завжди це говорив. У нас попереду чотири місяці сезону, і ми маємо зробити все можливе, щоб фінішувати на найкращому місці у таблиці", – цитує Конте The Athletic.

Додамо, що італієць був незадоволений трансферною кампанією "шпор" – з команди пішло одразу 4 гравці, а на їх місце прийшли двоє представників Ювентуса: Бентанкур та Кулусевскі.

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