Матч Челсі – Тоттенхем (2:2) був гарячим не лише на полі Стемфорд Брідж. Після гри обговорюють не так футбол, як сутичку Конте і Тухеля, яка трапилася після фінального свистка. Перші пристрасті між наставниками спалахнули ще під час гри, але апогею конфлікт досяг вже після її завершення.

Челсі – Тоттенхем – 2:2 – відео голів і огляд матчу з сутичкою тренерів

"Пощастило, що я тебе не бачив. Змусити тебе спіткнутися було б цілком заслужено", – жартівливо написав Конте в Instagram, прикріпивши світлину святкування Тухеля.

Щоправда, у післяматчевому коментарі Антоніо не був настільки голослівним. "Я не хочу говорити про цю ситуацію. Те, що трапилося, стосується лише нас обох", – цитує італійця BBC.

Зазначимо, арбітр поєдинку вилучив обох учасників конфлікту. У двох стартових турах АПЛ Челсі та Тоттенхем набрали по 4 очки.

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