Фанати Ювентуса хочуть оригінально покарати Конте за перехід в Інтер

Вболівальники Ювентуса закликають керівництво клубу прибрати меморіальну зірку Антоніо Конте із стадіону туринського клубу.

"Антоніо Конте був улюбленим капітаном, який грав з великим серцем. Потім він став нашим тренером і несподівано завоював Скудетто, хоча у нього не було топ-команди. Потім Конте пішов з клубу за не зовсім зрозумілих причин за два дні до початку сезону. Не дуже приємний вчинок. А ось що стало безповоротним розривом з Конте, так це його перехід в Інтер.

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Він не просто колишній гравець Ювентуса або професіонал, який йде в команду суперників. Багато футболістів та тренерів робили це в минулому. Перехід в Інтер не є професіональним вибором для Конте. Професіональним вибором міг би бути переїзд в Наполі, Рому, Мілан. А цей перехід означає вступ в клуб, який, на щастя, безуспішно намагався знищити нас і кинути бруд в історію, головним героєм якої, поза сумнівом, був Конте.

Роблячи цей крок, Конте більше не представляє дух і цінності Ювентуса, які втілюють інші зірки", – цитує текст петиції Football Italia.

Нагадаємо, Конте захищав кольори Ювентуса в статусі гравця у 1991-2004 роках, а згодом очолив клуб (2011-2014 роки). Напередодні Інтер оголосив про призначення 49-річного фахівця наставником клубу.

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