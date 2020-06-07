Конте посварився з трансферним гуру Інтера через симпатію до хавбека Барселони

Головний тренер міланського Інтера Антоніо Конте має непорозуміння через кадрову політику зі спортивним директором клубу Джузеппе Мароттою.

Алленаторе та функціонер мають різні погляди на підсилення середньої лінії команди в найближче трансферне вікно, повідомляє Calciomercato.

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Конте воліє бачити в своїй команді хавбека Барселони Артуро Відаля. Тренер добре знайомий із грою чилійця, оскільки тренував його в Ювентусі, та намагався підписати минулої зими. Натомість Маротта вважає недоречним трансфер 33-річного Відаля за 12 місяців до завершення дії його контракту.

Функціонер всіляко уникає кандидатури ветерана в перемовинах щодо переїзду на Камп Ноу Лаутаро Мартінеса, оскільки вважає, що Барселона переоцінює Відаля. Спортдир "нерадзуррі" взамін пропонує надати другий шанс у складі Інтера Раджі Наінгголану, який нинішній сезон проводить у Кальярі на правах оренди.

До слова, чилієць у нинішньому сезоні провів 31 матч в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі, а в активі бельгійця 24 поєдинки в різних змаганнях, у яких Наінгголан забив 5 голів і оформив 6 асистів.

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