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Конте посварився з трансферним гуру Інтера через симпатію до хавбека Барселони

13:21 249 Читать на русском
Конте посварився з трансферним гуру Інтера через симпатію до хавбека Барселони
Антоніо Конте / ФК Інтер

Головний тренер міланського Інтера Антоніо Конте має непорозуміння через кадрову політику зі спортивним директором клубу Джузеппе Мароттою.

Алленаторе та функціонер мають різні погляди на підсилення середньої лінії команди в найближче трансферне вікно, повідомляє Calciomercato.

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Конте воліє бачити в своїй команді хавбека Барселони Артуро Відаля. Тренер добре знайомий із грою чилійця, оскільки тренував його в Ювентусі, та намагався підписати минулої зими. Натомість Маротта вважає недоречним трансфер 33-річного Відаля за 12 місяців до завершення дії його контракту.

Функціонер всіляко уникає кандидатури ветерана в перемовинах щодо переїзду на Камп Ноу Лаутаро Мартінеса, оскільки вважає, що Барселона переоцінює Відаля. Спортдир "нерадзуррі" взамін пропонує надати другий шанс у складі Інтера Раджі Наінгголану, який нинішній сезон проводить у Кальярі на правах оренди.

До слова, чилієць у нинішньому сезоні провів 31 матч в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі, а в активі бельгійця 24 поєдинки в різних змаганнях, у яких Наінгголан забив 5 голів і оформив 6 асистів.

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