Конте поскаржився на брак грошей в Інтері – тренер розставив акценти у роботі клубу на трансферному ринку

Головний тренер Інтера Антоніо Конте оцінив фінансові можливості італійського клубу під час зимового трансферного вікна.

"У нас немає великих грошей, керівництво ясно висловилося з цього приводу. Нам потрібно ретельно шукати варіанти, щоб отримати користь.

Еріксен прагне приєднатись до Інтера влітку, – журналіст

Клубу потрібні дешеві варіанти на трансферному ринку, інакше, я думаю, буде важко. У нас є певні варіанти і ідеї, і якщо з'явиться можливість, то ми підсилимося. Якщо не можна чогось досягти фінансами, слід проявити розум і винахідливість", – цитує італійського фахівця Goal.com.

Нагадаємо, що під час поточного трансферного вікна Інтер вів переговори щодо переходу Крістіана Еріксена з Тоттенхема, Олів'є Жиру з Челсі, Ешлі Янга з Манчестер Юнайтед та Артуро Відаля з Барселони.

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