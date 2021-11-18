Пікфорд потрапив до сфери інтересів Тоттенхема, повідомляє Daily Express з посиланням на The Telegraph. Воротар Евертона та збірної Англії має замінити Уго Льоріса на воротарській позиції.

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Контракт Пікфорда з Евертоном розрахований до літа 2024 року, тому очікується, що "іриски" будуть готові відпустити воротаря за 25 млн фунтів стерлінгів. Льоріс же може покинути "шпор" по завершенні поточної кампанії – його угода з клубом розрахована до літа 2022 року.

До слова, Джордан відіграв у 10 матчах у складі Евертона у поточному сезоні, у яких пропустив 13 голів, та в 3 із них втримав ворота на замку.

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