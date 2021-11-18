Конте планує замінити Льоріса на голкіпера збірної Англії
Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте має намір зробити серйозні зміни на воротарській позиції "шпор".
Пікфорд потрапив до сфери інтересів Тоттенхема, повідомляє Daily Express з посиланням на The Telegraph. Воротар Евертона та збірної Англії має замінити Уго Льоріса на воротарській позиції.
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Контракт Пікфорда з Евертоном розрахований до літа 2024 року, тому очікується, що "іриски" будуть готові відпустити воротаря за 25 млн фунтів стерлінгів. Льоріс же може покинути "шпор" по завершенні поточної кампанії – його угода з клубом розрахована до літа 2022 року.
До слова, Джордан відіграв у 10 матчах у складі Евертона у поточному сезоні, у яких пропустив 13 голів, та в 3 із них втримав ворота на замку.
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