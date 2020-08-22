Конте озвучив умову, за якої залишиться в Інтері

Головний тренер Інтера Антоніо Конте планує зустрітись з керівництвом клубу щодо свого майбутнього.

Конте спробує попросити у президента Інтера Стівена Чжана значну суму на трансферне підсилення, повідомляє FCInter1908 з посиланням на Sky Sport.

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Зазначається, що боси "нерадзуррі", скоріш за все, відмовлять у запиті через економічну кризу, викликану пандемією коронавірусу. При цьому, керівництво Інтера не бажає прощатись фахівцем, оскільки задоволено результатами команди.

Додамо, що "нерадзуррі" у сезоні 2019/20 дійшли до фіналу Ліги Європи, посіли друге місце в Серії А та вилетіли з Кубка Італії на стадії півфіналів.

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