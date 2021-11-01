Антоніо Конте вимагає у керівництва Тоттенхема контракт на три роки із зарплатою близько 15 млн євро за сезон, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Також італійський фахівець хоче отримати 3-4 футболістів на підсилення під час зимового трансферного вікна. Перемовини між сторонами продовжуються. Ще один італійський інсайдер Фабріціо Романо переконує, що "шпори" дуже близькі до запрошення Конте.

Нагадаємо, Тоттенхема оголосив про звільнення Нуну Ешпіріту Санту після поразки від Манчестер Юнайтед (0:3).

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