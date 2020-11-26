"Маємо ще багато роботи. Але, якщо я і не поїм панетоне, то тільки тому, що не заслужив цього.

Конте: Я був близький до тренерського крісла Реала

Чи працює команда проти мене? Це дурне питання", – цитує Конте Football Italia.

Зауважимо, що панетоне – це міланський десерт, який зазвичай їдять на Різдво. Журналіст запитував у тренера, чи впевнений він, що допрацює в Інтері до цього християнського свята.

До слова, міланці неоднозначно розпочали сезон. Підопічні Конте після 8-ми зіграних турів Серії А йдуть п'ятими, а в Лізі чемпіонів ситуація ще гірша. Вчора "нерадзуррі" програли Реалу (0:2) та розташувались на останньому місці квартету В, відстаючи від Шахтаря на два очки.

Реал впевнено переміг Інтер: мадридці залякують Шахтар, Конте робить перший крок до відставки, а Кроос б'є рекорди