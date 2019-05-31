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Конте офіційно став головним тренером Інтера

07:31 1086 Читать на русском
Конте офіційно став головним тренером Інтера
Конте офіційно став головним тренером Інтера

Новим наставником міланського Інтера став італійський фахівець Антоніо Конте.

Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Антоніо Конте на посаду головного тренера команди. Про деталі угоди наразі не повідомляється.

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"Антоніо Конте – один з найкращих тренерів. Я впевнений, що він допоможе нам досягти нашої мети і виконати нашу місію, яка завжди залишалася тією ж: знову зробити цей клуб одним з найкращих у світі", – сказав президент Інтера Стівен Чжан.

Нагадаємо, в сезоні 2018/19 Інтер набрав 69 очок та посів 4-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Конте перед підписанням контракту вимагає в Інтера продати Ікарді

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