"Я дуже добре пам'ятаю свій період роботи в Челсі, коли наша переможна серія нараховувала 13 матчів, а потім Деле Аллі оформив дубль і обірвав її.

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Та це минулі справи, тепер ми живемо сьогоднішнім днем. Безсумнівно, Аллі має величезний потенціал. Крім того, він ще й фізично сильний.

Він, звісно, отримає від мене можливість проявити себе. Разом із тим, при виборі стартового складу я прагну здобути перемогу. Те ж саме відбувається, коли я випускаю гравців на заміну. Я відкритий для всіх футболістів Тоттенхема, а вони доводять свої претензії на появу на полі", – цитує італійця Sky Sports.

До слова, в нинішньому сезоні Деле Аллі провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.

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