Нагадаємо, 21 грудня УЄФА офіційно зарахував Тоттенхему технічну поразку в матчі 6-го туру Ліги конференцій проти Ренна. Через спалах коронавірусу "шпори" не вийшли на гру 9 грудня, а рішення УЄФА означає, що лондонський клуб не зіграє в плей-офф Ліги конференцій.

Тоттенхем офіційно вилетів із єврокубків – УЄФА ухвалив рішення щодо незіграного матчу проти Ренна

"Це дивовижне і несправедливе рішення, але Тоттенхем має право на апеляцію. Впевнений, що ми це оскаржимо. Ми впевнені, що заслуговуємо місця у плей-офф на полі, а не в кабінетах. Весь світ бачив, що ми не зіграли через об'єктивні причини – масові випадки коронавірусу. Це не проблема Тоттенхема. Нам заборонили тренуватися і зачинили базу.

Рішення УЄФА мене розчарувало. Я не можу з цим змиритися, але є ще один крок. Можливо, хтось не розуміє масштабу проблеми. А, можливо, тут є чиїсь особисті інтереси", – цитує Конте Sky Sports.

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