Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте абсолютно не зацікавлений у переїзді до столиці Франції.

Італієць насварив фантазерів, які приписували йому контакти з ПСЖ упродовж останніх тижнів.

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"Мені не подобається, коли люди намагаються вигадувати новини лише для того, щоб створити проблеми. Вони повинні проявляти повагу – не вигадуйте фейкові новини, брехню. Я радий, якщо люди оцінять мою роботу, але я бачу, що зараз шириться надто багато фейкових новин", – наводить слова Конте інсайдер Фабріціо Романо.

Додамо, що італієць лише у листопаді минулого року очолив Тоттенхем, підписавши контракт до літа 2023-го.

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