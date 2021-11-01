Конте не розглядає варіант з Тоттенхемом – італійського тренера цікавить лише одна команда
07:30 - Читать на русском
Керівництво Тоттенхема може не витрачати час на перемовини із Антоніо Конте.
Антоніо Конте не зацікавлений у співпраці з Тоттенхемом, куди його сватають на тлі чуток про звільнення Нуну Ешпіріту Санту, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.
Фонсека опинився у списку кандидатів на тренерське крісло Тоттенхема
Італійський фахівець все ще сподівається опинитись біля керма Манчестер Юнайтед. Скіра зазначає, що манкуніаці можуть звільнити Сульшера, якщо "червоні дияволи" програють у наступних двох матчах (проти Аталанти та Манчестер Сіті).
Нагадаємо, влітку Конте покинув Інтер та зараз залишається без клубу.
Манчестер Юнайтед розгромив безідейний Тоттенхем – Ешпіріту Санту приміряв "костюм" Сульшера
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter