Керівництво Тоттенхема може не витрачати час на перемовини із Антоніо Конте.

Антоніо Конте не зацікавлений у співпраці з Тоттенхемом, куди його сватають на тлі чуток про звільнення Нуну Ешпіріту Санту, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Італійський фахівець все ще сподівається опинитись біля керма Манчестер Юнайтед. Скіра зазначає, що манкуніаці можуть звільнити Сульшера, якщо "червоні дияволи" програють у наступних двох матчах (проти Аталанти та Манчестер Сіті).

Нагадаємо, влітку Конте покинув Інтер та зараз залишається без клубу.

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