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Конте не отримував пропозицій від Реала, – брат тренера

25 жовтня 16:12 149 Читать на русском
Конте не отримував пропозицій від Реала, – брат тренера
Антоніо Конте (зліва) / соцмережі

Брат та агент Антоніо Конте спростував інформацію про переговори з Реалом.

"Антоніо перебуває на відпочинку, не було жодних дзвінків з Реала. Так, Реал – чудовий клуб, але переговорів не було", – сказав брат Конте Cadena SER.

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Останнім місцем роботи Антоніо був лондонський Челсі, який він тренував з 2016 по 2018 роки і виграв АПЛ та Кубок Англії. Також італієць здобував 3 чемпіонства поспіль з Ювентусом і виходив в 1/4 фіналу Євро-2016 зі збірною Італії.

У Реалі досі не зрозуміле майбутнє Хулена Лопетегі і повідомляється, що остаточне рішення може бути після Ель Класіко з Барселоною, яке відбудеться 28 жовтня о 17:15 за київським часом.

Челсі чекає призначення Конте в інший клуб, аби не платити йому за останній рік контракту

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Антоніо Конте Антоніо Конте
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