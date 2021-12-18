Головний тренер "шпор" Антоніо Конте зізнався, що тренувальний процес серйозно змінився через випадки захворювання на коронавірус у першій команді.

"Три дні у нас не було тренувань, а потім ми провели заняття лише з дванадцятьма футболістами.

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Було досить нелегко проводити тренування за таких умов. Зазвичай потрібно двадцять гравців, і мені довелося використати манекени. Але це, звичайно, зовсім не те", – цитує Конте Daily Mail.

Нагадаємо, у таборі "шпор" виявили близько 10-ти позитивних тестів на коронавірус як у гравців, так і співробітників клубу. Через це був скасований матч Ліги конференцій із Ренном і перенесений поєдинок АПЛ проти Лестера.

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