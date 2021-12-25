Напередодні відбулися збори тренерів англійської Прем'єр-ліги. Під час зустрічі фахівці обговорили безпеку футболістів та напружений календар турніру.

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"На цій зустрічі тренери намагалися знайти відповіді на свої запитання та сформулювати свою позицію. Не хочу вдаватися до подробиць того, що там відбувалося. Чи вважаю я цю зустріч марною тратою часу? Думаю так.

Перед нами стоїть стіна, і ми можемо довго ставити запитання та намагатися висловити свою думку, але все вже вирішено. Ми повинні дуже добре керувати ситуацією, тому що фізично гравці, які перехворіли на коронавірус, не можуть видавати 100%.", – цитує Конте TheAthletic.

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