Конте назвав головну причину невдалої гри Інтера в останніх матчах

Головний тренер Інтера Антоніо Конте прокоментував нічию своєї команди у матчу 34-го туру Серії А з Ромою (2:2).

"Давайте не будемо забувати, що Інтер почав сезон з тими ж завданнями, що й Рома та Наполі. Серія А дійсно стала дуже конкурентоспроможною. Якщо люди кажуть, що Інтер знаходиться нижче чим очікувалось, то що ви скажете про інших командах, які не фінішували у першій четвірці?

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Нам потрібно звикнути витримувати тиск великих ігор, адже це те, що Інтер втратив за останні кілька років. Треба над цим попрацювати, покращити менталітет. Окрім того, я хочу, щоб люди подивилися на список матчів Інтера, тому що наш календар божевільний і ніби створений, аби викликати у нас проблеми. Ми завжди граємо пізно вночі, команди, з якими ми стикаємося, завжди мають додатковий день відпочинку у порівнянні з нами. Це факти.

Це аномалія. Подивіться, що сталося в останньому турі. Ми граємо пізно ввечері у виїзному матчі і в підсумку повертаємося додому о четвертій ранку. Всі повинні йти на компроміси, але Інтер завжди витягує коротку соломинку. Завжди! Це смішно. Якщо хтось повинен отримати ляпас – це чомусь завжди Інтер", – цитує Конте видання Football Italia.

Нагадаємо, після 34 турів Інтер посідає другу сходинку чемпіонату Італії і відстає від лідера Ювентуса – на 5 пунктів, Рома з 58 балами йде п'ятою.

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