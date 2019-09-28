Конте назвав дві команди Серії А, які сильніші за Інтер

Головний тренер Інтера Антоніо Конте не хоче робити поспішних висновків попри своє лідерство у турнірній таблиці.

"Ми не фаворити, Ювентус і Наполі випереджають нас. Одна-дві перемоги нічого не змінюють: найкращі ті коні, які першими перетинають фінішну лінію. Я не перший тренер, який виграв у Інтері п'ять матчів поспіль. Ми можемо стати ще кращими у всьому, це моя робота. Після приходу нового тренера змінюється все.

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Я залишаюся дуже обережним, не існує чарівної палички. Якщо ми хочемо бути хорошою командою, потрібно усунути злети і падіння. Просто подивіться на історію Інтера. Інші тренери теж вигравали перші п'ять матчів.

Інтер був на вершині таблиці два роки тому, в грудні, а не у вересні. Але потім, щоб потрапити в Лігу чемпіонів, їм потрібно було виграти в заключному турі проти Лаціо. Подібна ситуація повинна стати попередженням для нас", – наводить слова Конте Football Italia.

Нагадаємо, саме Інтер очолює турнірну таблицю чемпіонату Італії з максимумом очок після п'яти турів. Ювентус відстає на два пункти, Наполі – вже на шість.

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