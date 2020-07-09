Конте намагається підписати Жиру та Емерсона – експансія АПЛ в Інтері триває

Емерсон Пальмієрі та Олів'є Жиру можуть покинути Челсі та перебратися в Серію А.

Інтер хоче придбати Емерсона, однак Челсі пропозиція у 20 мільйонів євро не влаштовує. Італійці готові заплатити ще 10 млн, але тоді хочуть включити в угоду Олів'є Жиру, інформує Tuttosport.

Жиру нещодавно перепідписав контракт з Челсі та відвоював місце в стартовому складі. Однак з приїздом Тімо Вернера француз отримуватиме менше ігрового часу в Лондоні. Емерсон же не може виграти конкуренцію на лівому фланзі оборони "синіх".

Антоніо Конте збирає в Інтері маленьку АПЛ. Він вже запросив з Англії Ромелу Лукаку, Алексіса Санчеса, Крістіана Еріксена, Віктора Мозеса та Ешлі Янга.

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