Конте нагримав на Лукаку на очах всієї команди – порція мотивації від тренера Інтера

Нападник Інтера Ромелу Лукаку зізнався, що важко звикав до навантажень Антоніо Конте, за що отримував на горіхи.

"Ми зосереджені на роботі, тренер займається нами кожного дня. Це добре. Згадую свої перші тренування – я не звик до такого фізичного навантаження.

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Ми звикли говорити про те, що фізично найважча ліга – це АПЛ, але ніхто не тренується так багато, як ми! Ніколи. У перші два тижні я спілкувався зі своїм агентом, сказав йому: "Мені дуже важко, тому що я ніколи так не займався". Але Конте завжди був поруч і мотивував кожного гравця виконувати роботу.

Конте говорить все відкрито, прямо в обличчя, справляєшся ти чи ні. Пам'ятаю одну з перших моїх ігор в Лізі чемпіонів проти Славії. Я зіграв по-справжньому погано. І Конте відчитав мене перед всією командою. Такого ніколи не траплялося в моїй кар'єрі, ніколи.

Він сказав, що я зіграв ганебно і він замінить мене через 5 хвилин, якщо таке повториться. Після цього ми грали з Міланом, і це був один з моїх найкращих матчів в сезоні. Конте зачепив мою впевненість, але в той же час пробудив мене. І він так чинить абсолютно з усіма. Всі рівні", – цитує Лукаку Sky Sports.

В поточному сезоні Серії А Ромелу провів 20 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та двома асистами.

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